تقرير أمريكي يبين أهمية التعداد السكاني في العراق: سيعيد تشكيل هذه الخارطة

2024-11-22 09:50:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نشرت وكالة أسوشيتد برس الامريكية تقريرا حول عمليات التعداد السكاني ونتائجه على العملية السياسية في العراق. وقالت الوكالة في تقريرها، اطلعت عليه أنا البرلمان، إن التعداد السكاني سيخفض النفوذ السياسي للأقليات في العراق. واضاف التقرير، أن تأخير إجراء التعداد السكاني في العراق لم يكن لأسباب أمنية وسياسية فحسب بل كانت هناك بيانات لم ترغب الأحزاب بنشرها مثل مستويات الفقر بكل محافظة. واشار إلى أن التعداد السكاني سيعيد تشكيل خارطة التفكير السياسي وصنع القرار في العراق. وانطلقت أول امس الاربعاء، عمليات التعداد السكاني في محافظات العراق، بعد توقف دام 27 عاماً.