2024-11-22 09:54:04 - المصدر: ايشان

ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ كل من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وقال بايدن في بيان إن “إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر شائن”. وأضاف: “دعوني أوضح الأمر مرة أخرى: أيا يكن ما قد تلمّح إليه المحكمة الجنائية الدولية، فليست […]

ظهرت المقالة بايدن ينتقد صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت: ليست هناك مساواة أولاً على ايشان.



