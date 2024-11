ديالى تنتصر للزراعة: وقف تجريف البساتين بنسبة 60% في أكبر مدنها

2024-11-22 10:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصشهدت محافظة ديالى، تقدمًا ملحوظًا في جهود الحد من ظاهرة تجريف البساتين، حيث أُعلن عن تقليص هذه الظاهرة بنسبة 60%. جاء هذا الإنجاز بعد تطبيق سلسلة من الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الجهات الأمنية والزراعية، والتي تهدف إلى حماية الثروة الزراعية والحفاظ على البيئة. وتُعد هذه الخطوة استجابة لتحذيرات متزايدة من خطورة تراجع الرقعة الخضراء، وتأثير […]

