الجماهير العراقية تتصدر الحضور الجماهيري في تصفيات كأس العالم

2024-11-22 11:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر تصدر العراق قائمة أكثر الجماهير العربية حضورًا لدعم منتخبها على أرضها بعد مرور 6 جولات من تصفيات كأس العالم. وجاءت الجماهير العراقيةفي المركز الأول بحضور بلغ 173 ألف مشجعخلال ثلاث مباريات أقيمت على أرضها، متفوقة بفارق واضح على أقرب منافسيها. اما الجماهير السعوديةحلت في المركز الثاني بحضور 135 ألف مشجعفي …

