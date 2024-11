صراعات سياسية تعرقل قانون النفط والغاز: مستقبل الثروة العراقية في مهب الريح

2024-11-22 11:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصتتصاعد حدة الصراعات السياسية في العراق لتلقي بظلالها على قانون النفط والغاز المنتظر منذ سنوات، مما يعطل الجهود الرامية لتنظيم استغلال الثروة النفطية وتوزيعها بين الأقاليم والحكومة الاتحادية. ويثير هذا التعطيل مخاوف من استمرار الخلافات التي تهدد استقرار الاقتصاد العراقي وتبقي ملف الثروة النفطية في دائرة التجاذبات السياسية. وصرّح خبير الطاقة، سعدون الأحمد، خلال حديث […]

