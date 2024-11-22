خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد

2024-11-22 11:10:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد الخبير في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين، أن هنالك تقدمًا واضحًا في مجال مكافحة الفساد، فيما دعا مجلس النواب الى تشريع القوانين اللازمة لضمان مكافحة الفساد. وقال ياسين، إنه وفق الرصد للأداء العام قياسا بالبرنامج الحكومي بمعنى السلطة التنفيذية وضعت ملف مكافحة الفساد من الملفات ذات الاولوية القصوى نعم هنالك اجراءات تنفصل الى قسمين القسم الاول هي الاجراءات المتخذة على صعيد السلطة التنفيذية. وأوضح أنه تم تأسيس هيئة لرقابة الموارد المالية منها الموارد المالية غير النفطية لان النفطية مقصودة من خلال المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية بالإضافة الى اجراءات بدايات اتخاذ قرار اعتماد في المراجعات والخدمات. وأشار ياسين الى أن هناك تقدما واضحا وصريحا في مكافحة الفساد لكن يحتاج الى تعزيز وترسيخ لدى الجميع وادماج المجتمع في المشاركة في القضاء على الفساد .