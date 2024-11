عملة البتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا بارتفاعها لأكثر من 99 ألف دولار

2024-11-22 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر سجلت عملة بتكوين المشفرة، اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا جديدًا بارتفاعها لأكثر من 99 ألف دولار، وفقًا لبيانات التداول. وبحسب منصة “بينانس” المتخصصة في تداول العملات المشفرة، فقد “تم تداول بيتكوين عند مستوى 98550 دولارًا بحلول الساعة 7:03 صباحًا يوم الجمعة في سنغافورة”. وجاء ذلك بعد أن سجلت العملة المشفرة مستوى …

