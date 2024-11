2024-11-22 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق ارتفاع أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة، مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وتحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من صراع عالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.33 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي …

