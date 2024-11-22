مسعود بارزاني: الأرضية مهيأة لعملية سلام شاملة للقضية الكوردية في المنطقة

2024-11-22 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط - MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك.

وقال بارزاني، في كلمته إنه "في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي أشارت الى احتمال عدم اجرائها، أو حدوث مشكلات اذا جرت، لكنني أود ان أشكر مواطني كوردستان الذين اثبتوا وعيهم ورفعوا رؤوسنا بهذا الانجاز.

وأضاف أنه "نأمل من الجميع التعامل مع الشرعية، وبعد إعلان النتائج الرسمية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستبدأ مرحلة المفاوضات بين جميع الأطراف للإسراع في بدء عمل البرلمان".

كما قال الزعيم الكوردي، ايضا "نأمل منكم دعمنا لكي يكون هناك في المستقبل اقليم واحد، و برلمان واحد، وقوات بيشمركة واحدة، وحكومة واحدة تمثل جميع مكونات الإقليم".

وأشار، إلى أنه خلال اقلّ من عام ستجري الانتخابات التشريعية في العراق، ويمكن الاستفادة من التجربة التي جرت في اقليم كوردستان.

وتطرق بارزاني الى التعداد العام للسكان في العراق، وقال: حصلنا على تطمينات بعدم وجود أغراض سياسية وراء التعداد، والتأكيد بأنه لن يكون لها أي تأثير على المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور".

تتمة..