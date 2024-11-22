شرطة النجف تضبط مطلق نار بشكل عشوائي في الكوفة

2024-11-22 12:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، ضبط مطلق نار بشكل عشوائي في الكوفة.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "بعد ورود معلومات بوجود رمي عشوائي بالقرب من منطقة علوه الفحل في قضاء الكوفة على الفور وجه قائد شرطة محافظة النجف الأشرف اللواء علاء جابر هاشم بإلقاء القبض على المتهم وتطبيق القانون".

وأضافت أنه "توجهت القوة إلى مكان تواجد الرمي العشوائي والقاء القبض على المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري نوع بندقية كلاشنكوف".

وبينت القيادة أنه "تم تسليم المتهم مع المبرز الجرمي إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".