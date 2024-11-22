الميرنجي والبافاري يدخلان التنافس على ضم 5 لاعبين خلال الميركاتو المقبل

2024-11-22 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن حالة من الصراع ستحدث بين ريال مدريد وبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فأن "هناك 5 لاعبين سيتسببون في دخول العملاقين الأوروبيين في حرب مباشرة مع بعضهما خلال الميركاتو الصيفي"، مبينة ان "أول هؤلاء هو الألماني فلوريان فيرتز، الذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى صيف 2027، لكنه يحظى باهتمام الملكي والبافاري".

وأضافت أن "ذلك يأتي إلى جانب زميله جوناثان تاه، الذي حاول بايرن ضمه طوال الصيف الماضي، لكنه فشل بسبب تمسك ليفركوزن به"، مشيرة الى انه "تاه دخل دائرة اهتمامات النادي الإسباني أيضا، في ظل حاجته لجلب مدافع جديد بعد الإصابات التي ضربت صفوفه مؤخرا".

واوضحت الصحيفة ان "الريال يضع عينه على 3 لاعبين من الفريق البافاري نفسه، تنتهي عقودهم في المستقبل القريب، على رأس الثلاثي، يأتي الظهير الكندي ألفونسو ديفيز، الذي أفادت تقارير صحفية بتوصله لاتفاق مع الريال للانتقال إلى صفوفه مجانا بنهاية الموسم الحالي، رغم نفي وكيل اللاعب".

وأشارت إلى أن "ذلك يأتي إلى جانب كوشوا كيميتش وجمال موسيالا، اللذين يحظيان بتقدير مسؤولي ريال مدريد".

المصدر: وكلات







