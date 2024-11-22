الجامعة العربية تبحث عقد اجتماع طارئ بشأن تهديدات إسرائيل للعراق

2024-11-22 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الجمعة، تسلم طلب العراق الرسمي لعقد دورة غير عادية لمجلس الـجامعة على مستوى المندوبين الدائمين فى أقرب وقت ممكن.وأوضح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الطلب تضمّن مناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولى بشأن ادعاءات إسرائيل بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليها عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع. وقال زكى إن "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الاعضاء للتشاور حول تحديد الموعد المقترح".واضاف أن دولاً عدة أيدت الطلب العراقى وبناء عليه سيتم تحديد الموعد فى ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة وهو اليمن، للاتفاق على الموعد.