الإعلام الحكومي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في كربلاء المقدسة وكركوك

2024-11-22 14:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، عن إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في كربلاء المقدسة وكركوك.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنجزت مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في محافظتي كربلاء المقدسة وكركوك بالكامل، وبوقت قياسي قبل الفترة المحددة"، لافتا الى ارتفاع عدد المحافظات المنجزة إلى ثلاث، إضافة إلى محافظة المثنى".

وأضاف أن "عدد المواقع في المحافظات المنجزة بالكامل في محافظتي كربلاء المقدسة وكركوك بلغ (44) موقعاً لكل محافظة، و(53) في محافظة المثنى، موزعة على جميع الوحدات الإدارية لكل محافظة"، مبينا أنه "بشأن بقية المحافظات، فإن العمل يسير بوتيرة عالية بحسب خطة العمل التي وضعتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية".