التجارة تعلن عن تطبيق خاص بالبطاقة التموينية يحدد آلية العوائل تحت خط الفقر

2024-11-22 14:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن إطلاق تطبيق خاص بالبطاقة التموينية خلال الايام المقبلة، يحدد آلية العوائل تحت خط الفقر.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الانباء العراقية(واع): إن "الوزارة عملت على أتمتة البطاقة التموينية، من خلال الاعتماد على برنامج تم الاتفاق عليه، والذي يحدد آلية للمشتركين في نظام البطاقة التموينية"، مؤكدا انه "خلال الايام المقبلة سيتم إطلاق تطبيق خاص بالبطاقة التموينية يتعلق بكل المشاركين في البطاقة، والذي يتضمن معلومات مهمة".وأشار حنون الى ان "التطبيق الجديد سيحدد آلية العوائل التي هي تحت خط الفقر، اضافة الى آلية تحدد العوائل المحتاجة"، مبينا ان "وزارة التجارة ستعتمد على نتائج التعداد العام في توفير بيانات مهمة ودقيقة عن كل عائلة وعن كل مواطن".