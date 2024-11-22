علي وهيب: بطولة الخليج مجال واسع لبناء منتخب وطني شاب

2024-11-22 14:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد المحلل الكروي علي وهيب على ضرورة وضع دراسات عميقة وإجراء حوارات مع الكادر الفني لمنتخبنا الوطني لغرض اختيار الافضل من اللاعبين في ما تبقى من مرحلة الحسم للتصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم (2026).وقال وهيب لبرنامج طريق المونديال الذي بثته القناة العراقية الرياضية وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "عملية استقطاب لاعبين مميزين يشكلون خير إضافة للمنتخب الوطني باتت ضرورية، فهناك بعض الخيارات للاعبين غير جيدين تم ضمهم للمنتخب في الفترات السابقة ولم يشاركوا في التصفيات لدقيقة واحدة".وأضاف أن "على المدرب كاساس مواجهة الجماهير العراقية بشأن تشكيلة المنتخب الذي سيشارك في بطولة الخليج المقبلة في الكويت إذ لديه خياران احدهما المشاركة بنفس التشكيلة التي خاض فيها تصفيات كأس العالم أو تجربة لاعبين آخرين في اكثر من مركز لم ينالوا الفرصة حتى الآن مع بقاء الركائز الاساسية كعلي جاسم وأيمن حسين ".وأوضح أن " العراق أحيا بطولة الخليج العربي من خلال تنظيمه البطولة الاخيرة في البصرة ،مبيناً بطولة الخليج تعد المجال الاوسع لبناء منتخب وطني من الشباب، وهي القاعدة الحقيقية التي من خلالها يتم استقطاب لاعبين شباب وبأعمار جيدة باستطاعتهم المشاركة مع المنتخب لسنوات مقبلة ".