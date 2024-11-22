سلفه يخضع للتحقيق.. تكليف مدير جديد لشؤون السيطرات في كركوك

2024-11-22 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، عن تكليف قيادة شرطة كركوك لضابطبرتبة عقيد لمنصب مدير لشؤون سيطرات كركوك خلفا للضابط السابق الموقوف مع عدد منضباط ومنتسبي السيطرات في وزارة الداخلية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قائد شرطة كركوك العميد فتاحالخفاجي أصدر أمراً بتكليف العقيد (أركان أكرم حميد) مديراً لشؤون السيطرات فيكركوك، والذي باشر بمهام عمله خلفا للعميد (مصطفى نوزاد) المعتقل مع نحو 18 ضابطاًومنتسباً لدى وزارة الداخلية".

وأضاف المصدر، أن "العقيد المكلف من القومية التركمانية وهو من الضباطالاكفاء وعرف عنه عمله الدقيق في سلطة الشرطة والانضباط العالي في تنفيذ التعليماتوالقوانين".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد نفت أمس الخميس، اعتقال أكثر من 320ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك بينهم مدير السيطرات والمرابطات في المحافظةلأسباب مجهولة.

وفندت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ما تداولته بعض مواقع التواصلالاجتماعي من أنباء بهذا الصدد، ومحاولة بعض الجهات ربطها بعملية التعداد السكاني.

وأوضحت أن "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنماجاء على خلفية قضايا تنظيمية وادارية والبعض الآخر تحقيقية من قبل وزارة الداخليةالتي حقتت مع 18 ضابطا ومنتسبا ثبت بحقهم قضايا فساد مالي في السيطرات وقد تمتوقيفهم".

وأضافت الوزارة، أن "السيطرات في محافظة كركوك يتواجد فيها ضباطومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة"، مؤكدة رفضها"كيل الاتهامات لها وتحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاولتزيف الحقائق او التدخل في عملها القانوني والإداري".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق من يوم أمس، بأن وزارة الداخلية أفرجت عن300 ضابط ومنتسب جرى توقيفهم والتحقيق معهم في بغداد على خلفية أمور تتعلق بعملالسيطرات في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية أفرجت عن 300 ضابطوشرطي من شؤون السيطرات في شرطة كركوك كانت قد استدعتهم يوم الثلاثاء الماضي، حيثتم احتجازهم في مقر الوزارة لغرض التحقيق معهم في موضوع يتعلق بعمل السيطراتالخارجية في كركوك".

وأضاف المصدر أن" الداخلية أبقت على 20 بين ضابط ومنتسب لإكمالالتحقيقات والمفرج عنهم 300 عادوا الى كركوك ومواقع عملهم بعد التحقيق معهم".

ولم يكشف المصدر الأسباب التي دعت الداخلية لاستدعاء أولئك الضباطوالمنتسبين من شؤون السيطرات في شرطة كركوك مكتفيا بالقول "الاستدعاء يتعلقبمهام عملهم في السيطرات".

يذكر أن الجبهة التركمانية العراقية دعت امس الاربعاء وزير الداخلية إلىفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال مسؤولسيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات (چيمن، دارمان، التون كوبري)المحاذية الى محافظتي أربيل والسليمانية، وذلك قبل يوم واحد فقط من إجراء التعدادالعام للسكان.