تصفيات المونديال.. تعرف على مباريات المنتخب العراقي وتوقيتاتها

2024-11-22 14:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يتبق سوى أربع مباريات لمشوار المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026.ويُضيّف المنتخب العراقي في الجولة السابعة على ملعب البصرة الدولي في المباراة الاولى نظيره الكويتي يوم 25 من شهر آذار عام 2025.

‏وسيكون المنتخب العراقي في ضيافة المنتخب الفلسطيني في الجولة الثامنة بمباراة لم يتم تحديد الملعب المفترض لفلسطين لحد الآن، يوم 5 من شهر حزيران عام 2025.

‏ ويُضيّف منتخب العراق في الجولة التاسعة نظيره الكوري الجنوبي يوم 10 من شهر حزيران عام 2025 على ملعب البصرة الدولي.

‏ويختتم منتخبا الأردن وضيفه العراق في الجولة العاشرة والأخيرة لمباريات المجموعة الثانية في لقاء يقام بالعاصمة الأردنية عمان يوم 10 من شهر حزيران العام 2025 .

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، يليه منتخب العراق بـ11 نقطة، ثم الأردن برصيد 9 نقاط، وعمان رابعا بـ6 نقاط، ثم الكويت خامسا برصيد أربع نقاط، وأخيرا منتخب فلسطين بثلاث نقاط .