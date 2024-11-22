2024-11-22 15:50:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن منخفض جوي يسبب أمطاراً وموجات غبار بدءاً من الأحد.وذكر بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "البلاد تتأثر باندفاع منخفض جوي جبهوي من شرق البحر المتوسط، والأجواء تكون غائمة بشكل جزئي في عموم البلاد مع فترات الصحو الجزئي، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب خلال المساء والليل وتكون مهيأة لهطول زخات أمطار خفيفة الى معتدلة في نينوى ودهوك ومناطق متفرقة من مدن جنوب البلاد، وربما تشمل العاصمة بغداد بعض الزخات خفيفة الشدة أو قطرات في أثناء الليل".وأضاف أنه "من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية خلال ساعات ما بعد الظهر ومساء الأحد، والمناطق الأكثر تأثراً بنشاط الرياح هي نينوى والأنبار لتصل سرعة الرياح ما بين 50-60كم بالساعة"، مبيناً أن" العاصمة بغداد ومدن وسط البلاد ستصل سرعة الرياح فيها 30-20 كم بالساعة خلال ساعات المساء، وأن تتجاوز 45 كم بالساعة خلال ساعات الليل".وتابع البيان أن "نشاط الرياح قد يتسبب بموجات غبار تكون كثيفة من جهة نينوى وجنوب غرب البلاد، لتتردى الرؤية الأفقية الى أقل من 1 كم أحياناً خلال ساعات مساء الأحد، وكذلك تتأثر بغداد ومدن الوسط بتردي الرؤية الناتجة عن الغبار المثار ما بين6-4 كم".