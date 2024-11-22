ما هو الأهم من نتائج التعداد السكاني؟

2024-11-22 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، وجود امر اهم بكثير من اعلان نتائج التعداد السكاني الشامل في العراق.

وقال عنوز، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك امر مهم اكثر من نتائج التعداد السكاني، وهو العمل بهذه النتائج على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، بهذا التعداد سوف يكشف النسب الحقيقية للبطالة والفقر، وكذلك نقص الخدمات الأساسية خاصة بقطاع الصحة والتعليم".

وشدد على أن "نتائج التعداد السكاني، يجب ان تكون خارطة طريقة للعمل على معالجات المشاكل والأزمات التي يعاني منها الشعب العراقي منذ سنين طويلة، فالنتائج يجب ان لا تبقى حبر على ورق، بل يجب ان تأخذها الجهات الحكومية المختصة لمعالجة الإخفاقات الحكومية، وبخلاف ذلك لن تكون هناك أهمية حقيقية لهذا التعداد".

وانطلقت عملية التعداد العام للسكان صباح يوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024) في مختلف محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوادني خلال زيارة الى وزارة التخطيط، أن "هذا اليوم سيؤسس لعراق جديد مبني على تحليل دقيق، وبيانات ستعين صانع القرار في وضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية، وحتى السياسية".

وبين، أن الحكومة بإجرائها التعداد السكّاني، لم تنجز استحقاقاً معطلاً منذ سنوات فحسب، بل كان الإجراء بآليات عمل تنفذ لأول مرّة، استخدمت فيها الوسائل التكنولوجية والطرق الحديثة التي اختصرت الجهد والكلف، وأعطت موثوقية بالنتائج، مؤكداً سلامة ودقة إجراءات تحليل البيانات، "مشيراً الى "إلغاء حقل المذهب والقومية، لكون العملية تعداداً تنموياً وليست إحصاء".

وعبّر السوداني عن شكره للمواطنين على تجاوبهم، وحثهم على التعاون، وأن يكونوا عاملاً مساعداً لفرق التعداد لإنجاح هذا المشروع الوطني، كما وجه العاملين في الوزارة بالاستمرار في ذات الهمة والدقة لإكمال عملية التعداد وصولاً لإعلان نتائجه.



