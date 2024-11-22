أئمة صلاة الجمعة: التعداد فيه منافع اجتماعية ومصالح مستقبلية فلا تقصروا بالتسجيل

2024-11-22 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

اكد أئمة صلاة الجمعة للتيار الوطني الشيعي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، ان المشاركة بالتعداد السكاني يتضمن منافع اجتماعية ومصالح مستقبلية دنيوية واخروية.

وتضمن النص الذي قرأه أئمة صلاة الجمعة قبل البدء بالخطبة بحسب اعلام التيار وتلقته "بغداد اليوم"، "بغض النظر عن المنافع السياسية من التعداد السكاني.. فإن في الاشتراك به بفعالية فيه منافع اجتماعية ومصالح مستقبلية دنيوية واخروية". مشددين على "فلا تقصروا في التسجيل انتم وعوائلكم وما اشتراك السيد الصدر في هذا التعداد إلا رسالة واضحة لتلك المصالح العامة".

وانطلقت اول أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.



