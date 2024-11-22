تنويه عاجل من مديرية إحصاء الأنبار لأهالي المحافظة

2024-11-22 15:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أصدرت مديرية إحصاء الأنبار، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، توجيها عاجلا الى العوائل من أبناء المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"،: "إلى جميع الأسر في محافظة الأنبار في كلِّ الأقضية والنواحي بشكل عام من سكنة المناطق الحضرية والريفية التي لم تتم زيارتها في الفترة 16/11 لغاية 22/11 ومن ضمنها أيام حظر التجوال، ولم يتم استيفاء بيانات الأسرة من الأسماء والمواليد وعلاقة الفرد برب الأسرة فقط؛ يرجى الاتصال على الأرقام التالية 07901297917 و 07710634403 ".

وانطلقت اول أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.