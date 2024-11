2024-11-22 15:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر حكومي بأن إجمالي عدد السكان المسجلين في محافظة ذي قار حتى مساء الخميس بلغ مليونين وثلاثمائة وأربعة آلاف نسمة، مع تسجيل ضعف كبير في استكمال البيانات الخاصة بمركز مدينة الناصرية. وبحسب تلفزيون الناصرية المحلي فأن الفرق الإحصائية تواجه تحديات كبيرة في تسجيل بيانات سكان مركز المحافظة،...

The post تلفزيون الناصرية: مليونان وثلاثمائة ألف نسمة في ذي قار وضعف البيانات بمركز الناصرية حتى الآن appeared first on شبكة اخبار الناصرية.