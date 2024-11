تلفزيون الناصرية: توجيه عاجل من وزير التخطيط بحضور فوري لموظفي الاحصاء لاستكمال التعداد في الناصرية

2024-11-22 15:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشف مصدر حكومي أن وزير التخطيط، الدكتور محمد تميم، أصدر توجيهات عاجلة تقضي بحضور جميع موظفي مديرية إحصاء ذي قار فوراً إلى مقرات عملهم لاستكمال التعداد السكاني في مدينة الناصرية دون أي استثناء أو أعذار. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة جاءت لمعالجة النقص في البيانات المتعلقة بالتعداد...

