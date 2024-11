تلفزيون الناصرية: محافظ ذي قار يؤكد نقص واضح في تعداد مدينة الناصرية وتحرك فوري لتداركه

2024-11-22 15:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، أن اتصالاً أجراه مع وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد كشف عن وجود نقص بنسبة تزيد عن 5.7% في بيانات التعداد السكاني بمركز المحافظة، مما استوجب اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع. وأوضح الإبراهيمي في تصريح نقله تلفزيون الناصرية المحلي، أنه...

