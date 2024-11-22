كسرا ذراعها واحرقا جسدها بالماء الحار.. القبض على اب عنف طفلته بمساعدة زوجته في النجف

2024-11-22 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، القبض على أب وزوجته قاموا بتعنيف طفلة بعمر ست سنوات.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "بعد ورود معلومات عن طريق الخط الساخن 104 بوجود حالة تعنيف باشرت دوريات شرطة النجدة باصطحاب الحالة إلى قسم العنف الأسري".

وأضافت أن "الطفلة المعنفة تبلغ من العمر 6 سنوات تعرضت إلى تعذيب وضرب مبرح من قبل أبيها وزوجته ما أدى إلى كسر ذراعها وحرق مناطق من جسمها بالماء الحار".

وأوضحت أنه "على الفور وجه قائد شرطة محافظة النجف الأشرف اللواء علاء جابر هاشم بمتابعة الموضوع والقاء القبض على المتهمين" مبينة أن "عملية القاء القبض جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية".

ولفتت القيادة في بيانها إلى أن "مثل هذه الجرائم لا تهاون بها وسيحاسب كل من يرتكب جريمة تعذيب الأطفال و ترويعهم".