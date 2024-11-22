أربيل.. "قاعدة الحرير" تعيش أجواء حرب غير معلنة وتؤجل تدريباتها لإشعار اخر

2024-11-22 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، بتأجيل القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة الحرير بمدينة اربيل تدريباتها المقررة في شهر كانون الأول المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان " القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة الحرير قرب أربيل اجلت تدريبات كان من المزمع اجراءها في كانون الأول المقبل بسبب توترات المنطقة ودخولها ضمن إجراءات الاستنفار بناءً على توصيات محددة من البنتاغون".

وأضاف ان " الصورة الأبرز في الحرير هي الحركة النشطة لطائرات (شينوك) الامريكية من القواعد المنتشرة في سوريا صوبها بشكل شبه دائم دون معرفة ما تحمله"، لافتا الى ان " القاعدة تعيش أجواء حرب ولو بشكل غير معلن لكنها تقوم بإجراءات احترازية خاصة في الليل تسحبا لاي طارئ".

وأشار الى ان" العديد من أنظمة الدفاع الجوي في الحرير تم تطويرها واحضار معدات جديدة وفق المؤشرات الأولية في ظل توصيات عليا بتعزيز قدرات الدفاع الجوي خاصة للمسيرات".

وكان مصدر أمني مطلع، كشف الأحد (27 تشرين الأول 2024)، عن اتخاذ القوات الأمريكية إجراءات مشددة في قاعدة الحرير بمطار أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ القصف الإسرائيلي الذي استهدف إيران، فإن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات مشددة في قاعدة الحرير بمطار أربيل".

وأضاف أن "الإجراءات شملت تشغيل منظومة الدفاع وأيضا تشغيل صافرات الإنذار، والتدرب على النزول للخنادق، كما أن هنالك طيران أمريكي مسير على الحدود السورية من جهة محافظة دهوك منذ يوم أمس".