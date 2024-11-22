إيران تقدم طلب انضمام إلى بنك مجموعة بريكس

2024-11-22 16:10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال كبير المنسقين ورئيس شؤون بريكس في ايران مجيد صمد زاده إن طهران تقدمت بطلب للانضمام إلى بنك منظمة يريكس وتجري حاليا المناقشات الفنية ذات الشأن. وأضاف المسؤول الإيراني أن مجموعة_بريكس أطلقت بنكا باسم بنك التنمية الجديد تبلغ احتياطياته 100 مليار دولار، وأن خطة البنك هي تقييم القرض على أساس العملة الوطنية، وتخصيص كل دولة ليكون لها نصيب في إزالة الدولرة في العالم. واكد المسؤول الإيراني أن مجموعة بريكس تمكنت من تحقيق مكانة خاصة في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن بريكس تضم الدول الاقتصادية التي تشعر بأن قدراتها وإمكاناتها تم تجاهلها في العالم وتنوي التخلص من الدولار وكسر هيمنة الغرب، وقد حققت هذه الدول نموا اقتصاديا. ABC_العربية