مواجهات نارية في دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية

2024-11-22 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم التيأجريت في نيون السويسرية، يوم الجمعة، عن مواجهات نارية أبرزها بين ألمانياوإيطاليا، وأخرى بين فرنسا وكرواتيا، فيما تخوض إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقبصداماً حذراً أمام هولندا.

وستواجهالبرتغال، الفائزة بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، مع الدنمارك.

فيحين ستقام مباريات دور الثمانية من مباراتين ذهاباً وإياباً في آذار/ مارس 2025،فإن مباريات قبل النهائي ستقام من مباراة واحدة في حزيران/ يونيو 2025 على أن تقاممباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتصدرتإسبانيا بطلة أوروبا والبرتغال وألمانيا مجموعاتها دون خسارة أي مباراة لتتأهلللدور التالي إلى جانب فرنسا.

ولمتلعب إسبانيا مع هولندا منذ خوضهما مباراة ودية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وفيآخر مباراة رسمية بينهما سحقت هولندا أبطال العالم آنذاك 5-1 في كأس العالم 2014.

وسيلتقيالفائز من هذه المباراة مع كرواتيا أو فرنسا في قبل النهائي.

وكانتفرنسا وكرواتيا قد التقيا 4 مرات في دوري الأمم الأوروبية.

وفيمايلي مباريات مرحلة خروج المغلوب من دوري الأمم الأوروبية:

دورالثمانية 1: هولندا ضد إسبانيا.

دورالثمانية 2: كرواتيا ضد فرنسا.

دورالثمانية 3: الدنمرك ضد البرتغال.

دورالثمانية 4: إيطاليا ضد ألمانيا.

قبلالنهائي 1: الفائز من دور الثمانية 4 ضد الفائز من دور الثمانية 3.

قبلالنهائي 2: الفائز من دور الثمانية 1 ضد الفائز من دور الثمانية 2.

ذهابدور الثمانية: 20 آذار/ مارس 2025.

إيابدور الثمانية: 23 آذار/ مارس 2025.

قبلالنهائي: 4-5 حزيران/ يونيو 2025.

مباراةتحديد المركز الثالث: الثامن من حزيران/ يونيو 2025.

النهائي:الثامن من حزيران/ يونيو 2025.