شرطة بابل ترد على أنباء اعتقال خمسة متهمين باغتصاب موظف تعداد

2024-11-22 17:16:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، (22 تشرين الثاني 2024)، صحة الخبر المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، باعتقال خمسة أشخاص قاموا باغتصاب أحد موظفي التعداد السكاني في أطراف مدينة الحلة .

وأكدت قيادة شرطة بابل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، ولا أساس له من الواقع، ولم يتم تسجيل أي بلاغ أو قضية بهذا الخصوص لدى الجهات الأمنية المختصة".

ودعت "جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة".