2024-11-22 17:18:04 - المصدر: ايشان

قال قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن الاستكبار العالمي يحاول منذ سنوات تدمير “أغصان المقاومة”، لكنه يخفق دائماً. وذكر سلامي في مناورة عسكرية، أن “العالم أغلق أبوابه أمام الكيان الصهيوني المجرم، وعلى الحكومات أن تقطع الشرايين الاقتصادية للاحتلال حتى لا يتمكن من تلقي المعدات العسكرية من البر والبحر”. وأضاف: “اليوم تحولت أشتال […]

ظهرت المقالة قائد الحرس الثوري: الاستكبار العالمي يحاول منذ سنوات تدمير “أغصان المقاومة”.. لكنه يخفق أولاً على ايشان.



