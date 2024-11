نائب يتحدث عن فقرة "أهم" من نتائج التعداد السكاني

2024-11-22 17:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف عضو مجلس النواب محمد عنوز، اليوم الجمعة، عن وجود امر اهم بكثير من اعلان نتائج التعداد السكاني الشامل في العراق. وقال عنوز، في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "هناك امر مهم اكثر من نتائج التعداد السكاني، وهو العمل بهذه النتائج على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، بهذا التعداد سوف يكشف النسب الحقيقية للبطالة […]

