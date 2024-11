ما حقيقة اعتقال 5 متهمين باغتصاب موظف تعداد في بابل؟

2024-11-22 17:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بابل/ المدى نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، صحة الخبر المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، باعتقال خمسة أشخاص قاموا باغتصاب أحد موظفي التعداد السكاني في أطراف مدينة الحلة . وأكدت قيادة شرطة بابل في بيان، تلقته (المدى)، أن "هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، ولا أساس له من الواقع، ولم يتم تسجيل أي […]

