رفع حظر التجوال بين المحافظات العراقية منتصف الليلة

2024-11-22 17:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بأن السلطات سترفع حظر التجوالالمفروض بين المحافظات في منتصف الليلة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حظر التنقل بين المحافظات سيتم رفعه في الساعة12 من منتصف ليلة الجمعة السبت لتعود الحركة إلى طبيعتها".

وقررتالسلطات العراقية، مساء أمس الخميس، رفع حظر التجوال المفروض منذ منتصف ليلالأربعاء، في سياق إجراء التعداد السكاني في البلاد.

وقالمصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حظر التجوال تم رفعه في العاصمة بغداد والمحافظاتالبقية كافة، مع الإبقاء على تقييد حركة التنقل بين المحافظات.

وكانرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه فرق التعداد العاملة على تنفيذ التعدادالعام للسكان والمساكن في عموم العراق، باستكمال العملية اليوم الجمعة.