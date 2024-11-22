انتحار شاب بسبب حالة نفسية وإنقاذ شقيقين من موت محقق جنوبي العراق

2024-11-22 17:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الجمعة، بإقدام شاب على الانتحار شنقاً داخلمنزله وسط المدينة، فيما تمكنت قوة أمنية من إنقاذ شقيقين من موت محقق بصعقةكهربائية.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في الثلاثينيات من العمر أقدم علىالانتحار شنقاً بحبل علقه بمروحة سقفية داخل منزله بمنطقة الجبيلة وسط مدينةالبصرة مركز المحافظة".

وأضافأن "دوافع الانتحار هي حالة نفسية يعاني منها الشاب المنتحر"،مشيراً إلى نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشارالمصدر إلى أن "قوة أمنية جوالة في أحد مناطق قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظةذي قار، شاهدت مواطنين يرومون الدخول لأحد المنازل، حيث تم الاستفسار عن الأمر،وتبين وجود شقيقين اثنين عمرهما دون 15 عاماً تعرضا لصعقة كهربائية في سطح منزلهما".

وتابع"القوة اقتحمت المنزل بعد كسر الأبواب على الفور وتم إجراء الإسعافات الأوليةللشقيقين ونقلهما للمستشفى، حيث تم إجراء التداخل الطبي لهما وإعادتهما للحياة".