مصرع شخصين بحادثين منفصلين في بغداد

2024-11-22 17:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمصرع عامل بناء جراء سقوطه من مبنىأثناء أداء عمله وسط العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عامل بناء كان يقوم بأعمال إنشائية داخل بنايةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط بغداد، فسقط من الطابق الخامس إلى الأرضما أدى إلى مصرعه".

وأضافأنه تم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد لاستكمال الإجراءات القانونية.

في السياق، أخبر المصدر، الوكالة، بمصرع شخص نتيجة تعرضه لحادث حريق كرفان موجود أعلى أحد البنايات ضمن شارع النضال"، لافتاً إلى أن حسب المعلومات الأولية فإن "الحادث نتيجة تماس كهربائي، وأن فرق الدفاع المدني انتشلت الجثة وأخمدت النيران".