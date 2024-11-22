الصحة: ندرس إقامة مدن طبية ببغداد والمحافظات بمشاركة القطاع الخاص

2024-11-22 17:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجيأعلن الوكيل الإداريّ لوزارة الصحة خميس السعد، اليوم الجمعة، أن الوزارة تدرس مشروعاً لإقامة مدينة طبية كبيرة في ببغداد وبعض المحافظات العراقية تحتوي على مراكز تخصصية ومستشفيات عامة بمشاركة القطاع الخاص.وقال السعد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة مع توسيع الخدمات الطبية في بغداد والمحافظات وندرس إقامة مدن طبية في بغداد والمحافظات بينها ذي قار تضم مدناً طبية تحتوي مراكز تخصصية من اجل تكامل الخدمات الصحية والطبية وتقديم الخدمات بجودة عالية للمواطن".وأضاف، "لدينا فكرة بإنشاء مدينة طبية كبيرة في معسكر الرشيد تحديدا مع توجه لإنشاء مدن طبية بالمشاركة مع القطاع الخاص وهو الخيار الأفضل بالمستقبل ورؤية وزارة الصحة بأن يقدم القطاع الخاص خدمات، برعاية ودعم الدولة".