2024-11-22 18:27:04 - المصدر: ايشان

لا تزال ردود الفعل تتوالى بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أكدت دول عدة أنها ستتعاون مع المحكمة بشكل كامل، بينما أعربت المجر عن تحديها للقرار ودعت نتنياهو لزيارتها. وأصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة […]

ظهرت المقالة بعد مذكرة الاعتقال.. زعيم أوروبي يخالف المحكمة الجنائية ويدعو نتنياهو لزيارة بلاده أولاً على ايشان.



