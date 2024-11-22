اللجنة الأمنية العليا للتعداد: رفع حظر التجوال بين المحافظات في الساعة 12 ليلا

2024-11-22 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت اللجنة الأمنية العليا للتعداد، اليوم الجمعة، أن رفع حظر التجوال بين المحافظات في الساعة 12 ليلا.وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" تقرر رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد السكاني بين المحافظات اعتبارا من الساعة 12 من هذه الليلة 23/22 تشرين الثاني لاكتمال إنجاز خطة التعداد السكاني".