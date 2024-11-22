2024-11-22 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي اللامي، اليوم الجمعة، أن مدخل بغداد - الموصل يشهد نسب إنجاز متقدمة.وقال اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر بمدخل بغداد - الموصل وطريق التاجي - الموصل"، موضحا، أن "الطريق يعد من الطرق الاستراتيجية وأحد عناوين مدينة بغداد".وأضاف، أنه "بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تصميم الطريق بشكل حديث يحاكي الطرق العالمية، من شأنه ينقل طرقنا إلى مستوى طرق العالم".وأشار إلى، أن "مدخل بغداد - الموصل يشهد تقدما كبيرا بالعمل"، لافتا إلى، أن "الحكومة تحرص على إنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن".وأكد، أن "مقطعا كبيراً من المشروع سَيُفتتح في 20 من كانون الأول من العام الجاري".