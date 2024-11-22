محافظ بغداد: عازمون على حل جميع المشاكل الفنية وتغطية المناطق بالتعداد كافة

2024-11-22 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ بغداد ورئيس اللجنة العليا للتعداد السكاني في بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، عزم المحافظة على حل جميع المشاكل الفنية وتغطية المناطق كافة بالتعداد العام للسكان.وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" محافظ بغداد عبد المطلب العلوي أجرى جولة ميدانية في حي الرحمة التابع لمنطقة بغداد الجديدة يرافقه مدير عام الهيئة ومدير عام إحصاء بغداد وممثل قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية"، مؤكدا أن "جولته تهدف للمتابعة الميدانية ومعالجة المشاكل الفنية".وأكد العلوي، "متابعته الشخصية مع الفريق الحكومي التابع لوزارة التخطيط ورؤساء الوحدات الإدارية واللجنة العليا للتعداد في المحافظة لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن وإتمام عملية التعداد بشكل كامل".