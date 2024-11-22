بارزاني وأوغلو يبحثان أوضاع الشرق الأوسط والتهديدات الإرهابية

2024-11-22 18:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ووزير الخارجية التركي السابق أحمد داودأوغلو، يوم الجمعة، الأحداث الجارية في الشرق الأوسط والتهديدات الإرهابية.

وذكربيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقىبأوغلو، على هامش مؤتمر الأمن والسلام الخامس المنعقد في الجامعة الأمريكية فيدهوك.

وجرىخلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات والتحديات التي تشهدها منطقةالشرق الأوسط بشكل عام، ومناقشة التهديدات الإرهابية والإجراءات الكفيلة بتعزيزعملية السلام والأمن والحفاظ على السلام في المنطقة.