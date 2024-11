"كلاسيكو مرتقب" بين إيطاليا وألمانيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

2024-11-22 18:40:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، عن مواجهات نارية على رأسها صدام إيطاليا ضد ألمانيا. وسيواجه المنتخب الإيطالي سيواجه نظيره الألماني، في ربع النهائي خلال فترة التوقف الدولي القادمة في آذار 2025. وسيخوض منتخب إسبانيا أيضا قمة نارية ضد هولندا، فيما ستلعب فرنسا أمام كرواتيا، والدنمارك أمام البرتغال. ومن المقرر […]

