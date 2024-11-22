الفيحاء تعلن قرب انطلاق مشروع "البصرة الجديدة".. "بغداد اليوم" تلتقي نائب المحافظ

2024-11-22 19:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلن نائب محافظ البصرة ماهر العامري، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن وجود خطة لبناء عدد من الدوائر الحكومية.

وقال العامري لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة البصرة المحلية تخطط لبناء عدد من الدوائر الحكومية كديوان محافظة جديد ومديرية بلدية ودوائر للتسجيل العقاري اضافة لمباني دوائر اخرى".

واضاف ان "المحافظة احالت منطقة الوظائف الغربية (اراضي خالية من البناء) الى شركة استشارية لغرض تصميم تلك المناطق بالطرق الحديثة لتكون سكنية وسياحية وترفيهية وحتى صناعية لتكون بصرة جديدة في تلك المناطق فيها شوارع كبيرة يتوسطها الطريق الحولي الذي احيل قبل اسبوع".

وبين العامري ان "كورنيش شط البصرة هو الاخر الذي تستعد المحافظة لتنفيذه اي الاحالة لاحدى الشركات او الاستثمار بغية ان يكون هذا مشروع جديد وقريب على المدينة الرياضية في المحافظة".