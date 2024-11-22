إحباط "دكة عشائرية" في بغداد الجديدة واعتقال 8 متهمين

2024-11-22 20:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، إلقاء القبض على ثمانية أشخاص بتهمة "الدكة العشائرية" بمنطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة.



وذكر بيان لشرطة الرصافة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني، ألقت القبض على 8 أشخاص يستقلون عجلتين وضبط بحوزتهم أسلحة نوع بندقيتي كلاشنيكوف ومسدس، كانوا يرومون إطلاق النار على احد الدور السكنية (دكة عشائرية) ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأشار البيان الى "تسليم المتهمين إلى مركز الشرطة لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".