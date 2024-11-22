2024-11-22 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ سمّت إدارة نادي الشرطة، يوم الجمعة، مدرباً جديداً لفريق السلة للموسمالحالي 2024-2025، بدلاً من الصربي ميلان نيستش.

وقالالمدير الإداري لسلة الشرطة، رافد عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة تعاقدتمع المدرب العراقي خالد يحيى لما تبقى من الدوري لقيادة سلة الشرطة خلفاً للصربيميلان نيستش".

وبينأن "فسخ العقد حدث مع المدرب الصربي بالتراضي بينما تم التعاقد مع المدربالجديد لقيادة الفريق".

ويعديحيى واحداً من الأسماء المهمة في عالم كرة السلة العراقية وقد سبق له الفوز بستة ألقابلبطولة الدوري السلوي العراقي خلال تدريبه فريق نادي النفط.