الحشد الشعبي يضبط صواريخ راجمات وكاتيوشا لداعش في كركوك

2024-11-22 21:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة جنوب غرب كركوك. وذكرت الهيئة في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن” قوة من اللواء 61 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة، تمكنت من ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة لداعش الإرهابي جنوب غرب محافظة كركوك”. وأضافت، أن “ذلك جاء خلال تنفيذ القوة عملية أمنية …

