استشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك شرقي لبنان

2024-11-22 21:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت مصادر لبنانية، اليوم الجمعة، باستشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك شرقي لبنان. وقالت المصادر في تصريحات نقلتها وسائل اعلام لبنانية، إن "مدير مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك علي ركان علام وآخرين كانوا معه استشهدوا في غارة للعدو الإسرائيلي على منزل في بلدة دورس شرقي لبنان". الى ذلك، أعلنت لجنة […]

