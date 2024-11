2024-11-22 21:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىمع تصاعد احتمالات تعرض العراق إلى هجوم إسرائيلي إثر تهديدات إسرائيلية واضحة بهذا الصدد، تحاول الحكومة العراقية التحرك سياسيا لتجنيب البلاد أي هجوم، يقابل ذلك استعدادات أمنية ورفع مستوى الجاهزية للتصدي، فضلا عن توجيهات من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار الدولة.ويبدو أن بغداد فشلت بالسيطرة على […]

The post استنفار أمني والحكومة العراقية تتحرك لتجنيب البلاد للهجمات "الإسرائيلية" appeared first on جريدة المدى.