2024-11-22 - المصدر: جريدة المدى

كركوك/ المدى أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك. وذكرت القيادة في بيان تلقته (المدى)، إنه "بعزيمة الابطال في القوات الأمنية، وجهود موفقة وارادة الرجال، فقد تمكن الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات […]

