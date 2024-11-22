الإعلام الأمني العراقي يعلن قتل اثنين من (داعش) بغارة جوية في (كركوك)

2024-11-22 22:00:05 - المصدر: كونا

اربيل - 22 - 11 (كونا) -– أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي التابعة لقيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة عن قتل اثنين من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة كركوك شمال العراق.وذكرت الخلية في بيان أن العملية نفذت في وادي (زغيتون) ضمن قاطع عمليات كركوك بعد أن تم رصد عنصرين من (داعش) من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.وقبل أيام لقي ثلاية من عناصر الجيش العراقي بينهم ضابطان مصرعهم وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة بالمنطقة.وكانت القوات العراقية قد نفذت سابقا عمليات عسكرية في المنطقة مما أسفر عن مقتل عدد كبير من مسلحي (داعش) بينهم والي العراق.وكان العراق قد أعلن انتصاره على التنظيم في عام 2017 لكن لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد ويشنون هجمات متفرقة.وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي فإن التنظيم يضم "ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا". (النهاية) ص ب ر / م م ج